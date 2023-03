Tom Egbers: “Ik heb mij ex-vriendin inderdaad de ‘as van het kwaad’ genoemd

Hij heeft een fout gemaakt, dat vindt hij zelf ook, maar hij is geen slecht mens. Tom Egbers (65) vond dat het tijd werd om zijn kant te vertellen over de verliefdheid op een jonge collega bij NOS-sport die hem 15 jaar geleden te pakken kreeg. En over de vraag of hij de vrouw in kwestie toen het uit was langdurig en openlijk heeft getreiterd. Daarom was hij vrijdag bij Khalid en Sofie. Waar hij uitgebreid vertelde over zijn relatiegeschiedenis. Hij was tot tranen geroerd. En het werd een heel merkwaardig gesprek bij Khalid.

"Het is niet goed met me. Ik ben verteerd door verdriet. Ik zat uit gêne de afgelopen week binnen thuis. Ik ben niet de man zoals ik word afgeschilderd.

"Ik heb een aantal buitenechtelijke escapades gehad in mijn leven. Daar heeft mijn gezin onder geleden. Het meisje waar het in Het Volkskrantstuk over ging was begin twintig, fris, slim, goed. We kregen een klik. We woonden 200 meter van elkaar af. We reden met elkaar naar werk. We zoenden, maar we hadden geen seksuele relatie. We waren dol op elkaar. Dat heeft bijna drie jaar geduurd.

Er was geen seks tussen ons. Ik voelde me er toch niet senang bij en dus heb ik de relatie afgekapt. Dat heeft zij niet kunnen accepteren; ze bleef berichten sturen. Mijn dochter vond oude berichten tussen die collega en mij op een oude telefoon. Mijn vrouw heeft haar toen gebeld. En die collega heeft me toen zwart gemaakt bij mijn vrouw.

"Toen heb ik haar gezegd dat ik niets meer met haar te maken wilde hebben en ook niet meer met haar wilde samenwerken. Maar de hoofdredactie vond dat we samen moesten blijven werken bij Andere Tijden Sport. Ik heb haar inderdaad 'gif', 'serpent' en 'de as van het kwaad' genoemd. Maar dat was omdat ik ziedend was. Ik heb het echt niet goed gedaan."

Egbers ontkent dat er een echte relatie was en voor zover die er was, heeft hij hem beëindigd. Egbers heeft de afgelopen jaren niet veel gemerkt van de slechte sfeer op zijn redactie. Hij vraagt zich af of er wel zoveel problemen waren op de redactie als de klagers beweren.En het stuk van De Volkskrant vindt hij niet goed.

Nadat het verhaal openbaar werd via De Volkskrant ging Egbers op non-actief. Dat blijft hij de komende maanden.