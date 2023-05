Een niets verhullend krantenbericht uit 1902: ‘Stukken lillend vleesch en bloederige ingewanden her en der verspreid’

De journalist van 120 jaar geleden schroomde niet om het nieuws rauw en ondubbelzinnig aan de lezer te overhandigen, zo blijkt uit een vergeeld krantenknipsel dat verhaalt over een dodelijk tramongeluk lang geleden in Rotterdam.

“Van het ongeluk, met de Rotterdamsche stoomtram voorgevallen, wordt nog het volgende gemeld: Eerst, toen de tram in zijn onmiddellijke nabijheid was, scheen de doove v. d. D. op te schrikken van het gebel, doch vermoedelijk niet wetende, aan welke zijde het gevaar dreigde, wendde hij zich juist naar de zijde, vanwaar de stoomtram kwam”, schrijft een reporter van het Nieuwsblad van het Noorden.

Vermorzeld en onthoofd

“In het volgend oogenblik werd hij door de machine gegrepen en tegen den grond geworpen, en ging de geheele tram over zijn lichaam heen. De ongelukkige werd letterlijk vermorzeld. Zijn hoofd werd door de zware machine geheel gespleten en daarna als het ware van den romp gescheiden.”

De lijdende vormen en bloederige opsommingen gaan nog even door: “Het linkerbeen werd bij de dij en van hetzelfde been werd de voet afgereden, terwijl ten slotte een der armen van het lichaam gescheiden werd. Het was een afgrijselijke aanblik het deerlijk verminkte lijk op de rails te zien liggen, terwijl stukken lillend vleesch en bloederige ingewanden hier en daar verspreid lagen.”

Voor wie nog op een goede afloop had gehoopt... De razende reporter helpt met zijn slotzin de lezer voorgoed uit de droom: “De overblijfselen werden bijeengeraapt en door politiedoodgravers per drenkelingenwagen naar het lijkenhuis op Crooswijk overgebracht.”