Het is na negentien jaar opeens voorbij: het immense succes van Boer Zoekt Vrouw

Ieder najaar stond vast dat Boer Zoekt Vrouw het best bekeken programma was in de maanden dat het werd uitgezonden. Tot dit jaar. De melkkoe van Yvon Jaspers toont slijtage. De eerste uitzendingsweek waren er 1.369.000 kijkers, deze week 1.450.000. Dat is een miljoen minder dan andere jaren.

De oorzaak? Misschien wel stikstof. Jarenlang waren boeren het toonbeeld van truttige schattigheid. Maar dankzij de stikstofcrisis en BBB weet nu iedere Nederlander dat boeren oorzaak zijn van vervuiling en schade en dat sommige boeren bereid zijn tot geweld om af te dwingen dat ze mogen blijven vervuilen. Dat heeft het aaibare beeld van de verlegen boer op zoek naar een meisje beschadigd.