Bijna-premier Ronald Plasterk eind juli terug als columnist voor De Telegraaf

Ronald Plasterk keert eind deze maand terug als columnist voor De Telegraaf . Zijn eerste column staat 25 juli online en een dag later in de krant, meldt De Telegraaf.

"Wij kijken net als onze lezers uit naar de wekelijkse opinie van Ronald en zijn Roderick Veelo dankbaar dat hij de plek tijdelijk wilde vullen", zegt hoofdredacteur Kamran Ullah. Veelo krijgt vanaf eind juli een wekelijkse onlinecolumn.

Plasterk schreef sinds 2020 columns voor De Telegraaf, maar legde zijn werk in november neer toen hij verkenner werd van het nieuwe kabinet. Later werd de voormalige PvdA-minister informateur en was hij in beeld om premier te worden. Plasterk trok zich terug nadat hij ervan werd beschuldigd zich te hebben verrijkt met publiek onderzoeksgeld toen hij onderzoek deed bij het Amsterdam UMC en daar een patent op aanvroeg.