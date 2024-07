Labour wint Britse verkiezingen, Starmer nieuwe premier

De Britse Labourpartij heeft de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk met overmacht gewonnen. Dat valt op te maken uit de exitpoll die werd gepubliceerd direct na het sluiten van de stembureaus om 22.00 uur (lokale tijd). In die exitpoll komt Labour uit op 410 van de 650 zetels in het Britse parlement. Op ruime afstand volgt de Conservatieve Partij met 131 zetels.

De Liberale Democraten krijgen volgens de exitpoll 61 zetels. Anti-immigratiepartij Reform UK komt met 13 zetels nieuw het parlement binnen. De Schotse Nationale Partij (SNP) komt uit op 10 zetels.

Het betekent dat Labourleider Keir Starmer de nieuwe Britse premier wordt. Al lijkt hij niet het hoogste zetelaantal ooit voor Labour binnen te slepen. In 1997 won de partij onder Tony Blair 418 van de toen nog 659 Britse parlementszetels. Ook die overwinning kwam na een heel lange regeerperiode van de Conservatieven.

Voor de Conservatieve Partij betekent de uitslag, zoals die nu wordt voorspeld door de exitpoll, een historisch verlies. Sinds 1918 kwam de partij, die het land de afgelopen veertien jaar bestuurde, niet uit op zo'n laag zetelaantal. De kiezer lijkt de partij van premier Rishi Sunak vooral af te straffen voor de economische problemen in het land en de vele schandalen en interne partijruzies gedurende de afgelopen jaren.

De al eveneens door schandalen geplaagde Schotse partij SNP is de tweede grote verliezer. Zij raakt 38 van haar 48 zetels uit 2019 kwijt.

De 13 zetels voor anti-immigratiepartij Reform UK zijn er meer dan in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen werden verwacht.