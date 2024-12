De echtheid van Raven van Dorst blijkt nep

Het komt ontzettend authentiek over: het programma waarin Raven van Dorst bekende collega’s interviewt op ‘hun’ boerderij in Apeldoorn. Ze doen klusjes, ze koken samen en dat allemaal op die boerderij van Raven. Maar wat blijkt nu? Die boerderij is niet van Raven, dat koken is in scène gezet, en die klusjes? Die doen de BN’ers ook niet eigenhandig!

Deelneemster Ellen ten Damme vond het naar eigen zeggen een bevreemdende ervaring. Het authentieke karakter van het programma — compleet bevrijd van alle tv-opsmuk — waarmee Raven zo graag uitpakt? Niets van waar, stelt Ten Damme onomwonden. Zogezegd bereidde de zangeres/actrice een hele maaltijd, terwijl ze in werkelijkheid enkel wat groenten moest snijden. Daarna liet men gewoon de catering aanrukken. “En nadien werd er van mij verwacht dat ik met veel interesse vroeg of het had gesmaakt”, stelde Ellen ten Damme. “Ach, dat hele programma is grotendeels in scène gezet.”

