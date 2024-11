Echte Kamala Harris duikt op in sketchshow Saturday Night Live

Harris voerde een sketch op samen met comedian Maya Rudolph, die haar vaak speelt in Saturday Night Live. De twee deelden een sneer uit aan Harris' rivaal Donald Trump met een grap over het openen van deuren, verwijzend naar beelden waarop Trump moeite leek te hebben met het openen van het portier van een vuilniswagen. Verder maakten Harris en Rudolph enkele woordgrappen met de voornaam van de Democratische presidentskandidaat en stak Rudolph de draak met de lach van Harris, die eerder door Republikeinen werd omschreven als "gekakel".

Trump was in 2015 te gast bij Saturday Night Live, enkele maanden nadat hij bekend had gemaakt dat hij op wilde gaan voor het presidentschap. Zijn uiteindelijke rivale Hillary Clinton was in diezelfde periode ook te zien in het programma. In de vier jaar waarin Trump president was, werd hij geregeld door acteur Alec Baldwin gepersifleerd in de show.