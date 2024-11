Motorcoureur Veijer vijfde in GP Maleisië Moto3

SEPANG (ANP) - Op het circuit van Sepang waar hij een jaar geleden zijn eerste grand prix won is Moto3-coureur Collin Veijer als vijfde geëindigd in de Grote Prijs van Maleisië. De 19-jarige Staphorster was vanaf de achtste startpositie vertrokken. De zege was voor de Colombiaan David Alonso, die zich eerder al had verzekerd van de wereldtitel in de Moto3-klasse.

Veijer kwam door het uitvallen van David Holgado in punten op gelijke hoogte met de Spanjaard. Beiden strijden, met nog een race te rijden, om de tweede plek achter Alonso in de WK-stand. Die laatste wedstrijd zou worden verreden in Valencia, maar door de natuurramp die zich daar heeft voltrokken wordt gezocht naar een nieuwe locatie.