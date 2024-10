Eredivisie mogelijk helemaal weg bij Studio Sport

Omroepbestuurders Jan Slagter (MAX) en Taco Zimmerman van AVROTROS willen volgens De Telegraaf dat er een einde komt aan een lange verslaggeving In Studio Sport van betaald voetbal. De twee omroepbazen pleiten er in de krant voor om geen geld meer te besteden aan de voetbalrechten voor de eredivisiewedstrijden. Daarmee zal voor veel voetbalfans het klassieke bord op schoot-moment verdwijnen.

Slagter pleit ervoor om de uitgaven aan voetbalrechten, zo’n 25 miljoen per jaar, te besteden aan andere programma’s, nu de publieke omroep 100 miljoen moet bezuinigen. „De commerciële partijen hebben ook interesse.” Zimmerman stelt: „Dan verlies je wat marktaandeel, maar word je als publieke omroep herkenbaarder. Je kúnt dit bedrag niet aan de achterkant bezuinigen.” NOS-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman wilde niet reageren. Ster-directeur Frank Volmer (ex-Telegraaf) is tegen het voorstel. De advertentie-inkomsten aan sport bedragen jaarlijks zo’n 30 miljoen voor de NPO . „Als er iets ons samenbrengt, is het sport. Dan kun je een GroenLinkser samen zien hossen met een PVV’er.”