Zender CBS heeft hitserie The Bold and the Beautiful voor zeker drie seizoenen verlengd. Dit betekent dat de langlopende soapserie op zijn minst de mijlpaal van 41 seizoenen zal halen, melden Amerikaanse media.

The Bold and the Beautiful wordt al uitgezonden sinds 1987. De serie volgt de succesvolle levens van leden van drie machtige families in de modewereld van Los Angeles: Forrester, Logan en Spencer.

De serie is in Nederland te zien op Videoland.