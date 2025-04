Frankrijk beschuldigt Russische geheime dienst van cyberaanvallen

PARIJS (ANP/AFP) - De Russische militaire inlichtingendienst zit achter een reeks cyberaanvallen in Frankrijk, waaronder die op het campagneteam van president Emmanuel Macron in 2017. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken waren aanvallen ook gericht tegen organisaties in de defensie- en de financiële en economische sector. Ook een sportorganisatie die betrokken was bij de Olympische en Paralympische Spelen van 2024 werd slachtoffer.

De inlichtingendienst GROe "voert al jaren cyberaanvallen uit tegen Frankrijk met behulp van een methode bekend als APT28", stelt minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot in een bericht op X, die voor het eerst naar de inlichtingendienst wijst. APT28 staat ook bekend als hackersgroep Fancy Bear.

Een dag voor de Franse verkiezingen in 2017 werden na een hack e-mails van Macrons campagneteam gelekt. De groep wordt ook gelinkt aan cyberaanvallen tijdens de Amerikaanse verkiezingen in 2016.