Vrouw steelt meer dan een miljoen euro van werkgever in een poging om TikTok-ster te worden

De Amerikaanse Staci Blackmon had een grote droom, en alles moest daarvoor wijken. Ze wilde koste wat kost een TikTok-superster worden. Op een gegeven moment begon ze daarom geld te stelen bij de bouwonderneming in Southlake, Texas, waar ze werkte.

In twee jaar tijd verduisterde ze omgerekend meer dan een miljoen euro, en het gros daarvan – 800.000 euro – ging op aan TikTok-coins. Hiermee kun je virtuele cadeaus kopen voor populaire influencers op het platform, die jou in ruil daarvoor dan vaak een 'shoutout' geven. Hierdoor komt de gever kort in beeld als bedankje, en dat levert wat 'bekendheid' op.

The Universe

De virtuele keuze is reuze op het socialmediaplatform. Een TikTok-coin kost ongeveer 1 eurocent en daarmee kun je al een roosje kopen. Wil je idioot groot uitpakken, dan is er het 'universum' voor 44.999 coins, oftewel zo'n 450 euro. De ontvanger kan de virtuele geschenken weer omzetten naar harde cash. Influencers (en TikTok zelf, dat een percentage afroomt) hebben dus geprofiteerd van het gestolen geld van de Texaanse bouwonderneming.

Gewiekste dievegge

Uiteindelijk kwam haar werkgever de diefstal op het spoor. De lokale openbaar aanklager Lori Varnell noemde de vrouw op televisiezender Fox4 een gewiekste dievegge: “Ze is extreem intelligent. Ze heeft enkel haar middelbare school afgemaakt, maar dat zegt niks over hoe goed je bent in geld stelen en verbergen. Ze is er bijzonder goed in.”

Gigantische straf

Blackmon werd in 2022 opgepakt en pleitte schuldig aan een deel van de diefstallen. Ze kreeg twee keer 35 jaar cel. Fox4 is in de rechtbankdocumenten gedoken en zegt dat de vrouw nu in beroep wil gaan tegen haar straf.

Hieronder een andere TikTok-gebruiker die 'The Universe' cadeau krijgt van een kijker: