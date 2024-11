Wilfred Genee wilde Johan Derksen niet wegjachen

Het was niet de bedoeling van Wilfred Genee om Johan Derksen te laten weglopen van de uitzending van Vandaag Inside. Dat stelde Genee na afloop van de uitzending voor de camera van Shownieuws. "Ik ging er helemaal niet vanuit dat hij zo zou reageren. Het was ook mijn intentie niet, de intentie was om een beetje te prikkelen aan het begin van de uitzending", zei Genee.

Derksen stapte al na een paar minuten op na een woordenwisseling met Genee. Daar ging een grapje over een lijstje van Derksen aan vooraf. "Volgens mij heb ik een paar punten van z'n lijstje behandeld en dat gaf ik aan. Dat viel niet zo goed", zei Genee.

De presentator zei dat het zeker niet zo was bedoeld. "Ik vond het best wel vervelend dat hij wegging. Ik wist ook niet of ik daar nog wat mee moest doen op dat moment. Om hem achterna te lopen gaat ook wat ver. Ik heb later in de uitzending geprobeerd duidelijk te maken dat het niet mijn intentie is en veel belangrijker, dat het programma heel belangrijk is met hem", aldus Genee bij Shownieuws.

Of Derksen dinsdag weer aan tafel zit, is nog maar de vraag. "We kijken morgen wel weer verder. Johan, hopelijk tot morgen", zei Genee nog aan het eind van Vandaag Inside.