Warmste dag ooit in Australië: temperaturen lopen mogelijk op tot 50 graden

Net geen 41 graden was het vandaag gemiddeld in Australië. Met 40,9 graden is een warmterecord gevestigd down under.

Het oude record dateert van 2013. Toen werd het op 7 januari 40,3 graden. Op sommige plaatsen in het zuiden van Australië liepen de temperaturen op tot 16 graden warmer dan normaal. In Birdsville, in de staat Queensland, werd het 47,7 graden Celsius. Naar verwachting wordt het komende dagen lokaal mogelijk 50 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in Australië is 50,7 graden.

Sinds 1910 is het down under gemiddeld 1,8 graden warmer geworden. De grootste stijging vond na 1950 plaats. Acht van de tien warmste jaren waren na 2005.

Australië wordt als gevolg van de hitte geteisterd door verwoestende bosbranden, die zorgen voor een sterke toename van het aantal broeikasgassen in de lucht. Boven Sydney is de luchtkwaliteit al weken erg slecht.