Uitgedroogde koala slurpt bidon van Australische fietser leeg

Midden op de weg in de buurt van het Australische Adelaide keek een koala Anna Heuseler hulpzoekend aan. Ze stopte om het dier wat te drinken te geven. De dorstige koala sprong op haar fiets en dronk haar hele bidon leeg.

“De koala kwam recht op me aflopen terwijl ik afstapte en hij klom zo tegen mijn fiets op terwijl ik hem water gaf,” schrijft Heuseler op Instagram. “Dit is het beste wat me ooit tijdens een fietsritje is overkomen!” Met grote slokken leste het dier zijn dorst. Mogelijk heeft ze zijn leven gered.

Door de allesverwoestende bosbranden in Australië zijn de koala’s voortdurend op zoek naar eten en drinken. Sinds september is er al 5 miljoen hectare bos afgebrand. Volgens ecologen in The Times zijn er mogelijk al 480 miljoen dieren door de branden om het leven gekomen. Ongeveer een derde van de totale koalapopulatie is gestorven.