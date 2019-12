Hel in Australië: duizenden mensen van het strand gered

De Australische marine heeft duizenden mensen geëvacueerd in de staat Victoria. Daar woeden nog altijd hevige bosbranden. Schepen en helikopters worden ingezet om mensen van het strand te redden. Zij kunnen geen kant op.

Er bevinden zich nog zeker 5.000 mensen op een strand in Mallacoota in het oosten van de staat. De brandweer liet in de stad noodsirenes afgaan en riep op om naar het strand te gaan. De hulpdiensten kunnen alleen mensen redden die zich aan zee bevinden. Wie nog in het stadje zelf is, is op zichzelf aangewezen. Mallacoota is een populaire vakantiebestemming. Op het strand zijn dus niet alleen lokale bewoners, maar ook veel toeristen.

Mandy Tesoriero, die is geëvacueerd uit Vernona in New South Wales, vertelt aan lokale media: “De hemel was rood en toen de vlammen over de top van de heuvel kwamen, zeiden we tegen elkaar: nu is het genoeg. Je kon de hitte voelen en het vuur horen brullen. Ongelooflijk. Je denkt dat zoiets jou nooit zal overkomen en dan gebeurt het.” Waarschijnlijk is haar huis afgebrand.

De lucht boven Mallacoota is inmiddels dieprood en pikzwart. “Het is surrealistisch. Het is bijna pikzwart, terwijl het een prachtige zonnige ochtend zou moeten zijn’’, schrijft een man op Twitter.

