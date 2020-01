Na 200 miljoen jaar is een van ‘s werelds grootste vissen officieel uitgestorven. Dat is de schuld van de mens

Tot de jaren zeventig was de Chinese lepelsteur een vrij gewone verschijning in de Aziatische rivier de Jangtsekiang. Nu, na 200 miljoen jaar, is de vis officieel uitgestorven.

De Chinese lepelsteur kon 7 meter lang worden en woog tot 450 kilo. Daarmee was het een van de grootste zoetwatervissen ter wereld. Sinds de jaren tachtig is de vis een bedreigde diersoort. Sinds 2009 is hij ernstig bedreigd. De afgelopen tijd is er geen spoor meer van de vis gevonden. Volgens experts is de lepelsteur dus nu officieel uitgestorven.

Dat is volledig de schuld van de mens: overbevissing en de aanleg van dammen hebben de vis de das om gedaan. China heeft vorige week een tienjarig commercieel visverbod ingesteld in ruim 300 beschermde natuurgebieden langs de rivier de Jangtsekiang, in de hoop dat andere bedreigde vissoorten wél zullen overleven.