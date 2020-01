Katten maken de schade van de bosbranden nog veel erger

Echte dierenliefhebbers zullen het er over eens zijn: katten zijn een ramp voor de natuur, schrijft Wired. Alleen al in de VS doden vrij rondlopende huiskatten – zegt men – 3,7 miljard vogels en 20,7 miljard zoogdieren per jaar, om maar te zwijgen van reptielen en amfibieën.

Nu maken katten de ecologische crisis in Australië erger. Vooral wilde katten en daarvan zijn er in Australië veel. Wetenschappers hebben aangetoond dat wilde katten fanatiek op overlevende dieren jagen in recent verbrande landen in Australië, en dat gaat gemakkelijk, want de overlevende zijn gewond of verzwakt. Ze gebruiken waarschijnlijk een combinatie van zicht en geur om bosbranden te lokaliseren. En katten zijn bijzonder succesvol bij het jagen in open gebieden,

De ernst van de branden van dit jaar is ongeëvenaard, zegt natuurbeschermer Sarah Legge, die de gevolgen van wilde katten na bosbranden bestudeert.

Sommige gebieden in Australië die meestal om de 50 tot 100 jaar branden, zijn de afgelopen twee decennia drie of vier keer verbrand. “Ze hebben nog niet lang genoeg de tijd gehad om te herstellen voordat ze door een ander vuur worden vernietigd”, zegt ecoloog David Lindenmayer van de Australian National University.