Ryanair bestraft voor misleiding: niet bewezen de groenste vliegmaatschappij

Ryanair adverteert met de slogan ‘Europa’s luchtvaartmaatschappij met de laagste prijs, laagste uitstoot’. Daarvoor heeft het bedrijf een tik op de vingers gekregen van de Britse reclamewaakhond Advertising Standards Authority (ASA). Het kan namelijk totaal niet bewijzen dat dit ook zo is.

De Ierse budgetvlieger presenteert zich ten onrechte als groene luchtvaartmaatschappij door te claimen dat de CO2-uitstoot lager is dan bij andere vliegmaatschappijen. Consumenten zouden door de misleidende reclamespots kunnen denken dat vliegen met Ryanair een milieuvriendelijke keus is.

Ryanair staat vijfde in een lijst van 27 luchtvaartmaatschappijen met de hoogste CO2-uitstoot. Al twee jaar achter elkaar staat de low-cost-carrier in de top 10 van grootste vervuilers van Europa samen met voornamelijk kolencentrales en de grote rederij MSC.

Daar staat tegenover dat je natuurlijk niet de absolute CO2-uitstoot maar de uitstoot per passagier moet vergelijken. Aangezien Ryanair met een heel nieuwe vloot vliegt, veel passagiers in een vliegtuig stopt en zo min mogelijk brandstof meeneemt op een vlucht is de kans best groot dat ze minder CO2 uitstoten per passagier dan de meeste andere luchtvaartmaatschappijen.