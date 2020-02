Forumule 1-teams mogen door uniek natuurgebied

Voor de F1-race in Zandvoort wijkt bijna alles. Ook een uniek natuurgebied tussen Zandvoort en Noordwijk, schrijft De Volkskrant. Tussen de 2 badplaatsen ligt Noordvoort. Noordvoort is ‘een strandreservaat, een stiltegebied voor vogels en liefst ook zeehonden. Mountainbikers worden er geweerd, paaltjes duiden aan dat het hier geen gewoon stukje strand betreft, strandwandelaars worden verleid om gebruik te maken van een wandelpad door de duinen met speciaal aangelegde uitzichtpunten.’

Drie F1-teams verblijven in de week van de Grand Prix in Noordwijk en moeten regelmatig pendelen tussen hotels en circuit. De wegen zullen overbelast zijn en dus heeft de gemeente Noordwijk bedacht dat de hoge en lawaaiige gast over het strand mogen met al hun spullen. ‘Volslagen idioot’, zegt Leo Schaap van de projectgroep Noordvoort tegen De Volkskrant.

En dat is natuurlijk waar, maar het lijkt toch te gaan gebeuren.