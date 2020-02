Dubbel zoveel voedselverspilling als gedacht: we gooien dagelijks grote lunch in de vuilnisbak

Eerdere schattingen van de hoeveelheid voedsel die we verspillen zijn veel te laag. In werkelijkheid verdwijnt er meer dan twee keer zoveel eten in de vuilnisbak. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit.

De onderzoekers berekenden dat we niet 214 calorieën per persoon per dag weggooien, maar 527. Dat is 2,5 keer zoveel dus en meer dan een kwart van de totale hoeveelheid calorieën die een vrouw dagelijks nodig heeft. Voedsel weggooien is niet alleen zonde van het geld maar het is ook slecht voor de planeet. Volgens de VN is voedselverspilling goed voor bijna 10 procent van alle CO2-uitstoot.

“Voedsel weggooien is hetzelfde als een biljet van vijf euro deponeren in de vuilbak – waarom zou je dat doen?”, zegt onderzoeker Monika van den Bos Verma. “Het verminderen van voedselverspilling is een belangrijke uitdaging in de strijd tegen de klimaatverandering.”

De voedselverspilling ligt veel hoger dan gedacht, doordat eerdere ramingen geen rekening hielden met het voedsel dat verloren gaat in het productieproces.

De meesten denken zelf dat ze niet zoveel weggooien, toch is dat ongemerkt wel zo. Dat komt voornamelijk doordat consumenten te veel kopen. Je kunt beter vaker naar de supermarkt gaan en alleen datgene kopen wat je snel op gaat eten. Daarnaast zijn mensen te voorzichtig met de houdbaarheidsdatum. Veel producten belanden daardoor ten onrechte in de vuilnisbak.