Nederlandse boeren kregen 2 miljard (!) milieusubsidies. Het hielp de natuur niet, de boeren wel

Nederlandse boeren ontvingen de afgelopen zes jaar bijna 2 miljard euro EU-subsidie voor vergroening. Dat heeft weinig tot geen positieve effecten gehad voor de natuur en de biodiversiteit op het platteland, blijkt het cijfers van de Volkskrant: het aantal boerenlandvogels is drastisch gedaald, driekwart van de insecten is verdwenen. Het heeft veel boeren wel geholpen veel meer te verdienen dat de gemiddelde Nederlander en het verklaart mede het grote aantal miljonairs onder boeren. Met 19 procent behoren boeren tot de grootste groep miljonairs en staan daarmee op de eerste plek. Vooral melkveehouders blijken ‘rijk’. Voor de vergroening waar boeren vandaag tegen protesteren is dus al een keer betaald. Het vergroeningsbeleid heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht’, zegt Alex Brenninkmeijer, lid van de Rekenkamer namens Nederland. ‘De resultaten zijn teleurstellend.’

Het FD splitste de cijfers aan EU-subsidies nader uit: Van de €864 mln Europees geld voor de Nederlandse boeren stroomde €719 mln via tien regelingen direct in de portemonnee van Nederlandse boeren. €488 mln komt uit de zogenoemde ‘basisbetalingsregeling’, puur omdat boeren grond hebben. Deze subsidie per hectare bedroeg in 2018 in Nederland €267,34. De Europese toeslag voor ‘klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken’ krikte het bedrag voor Nederlandse boeren op naar afgerond €380 per hectare.