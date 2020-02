Masker voor koeien kan hun uitstoot fors omlaag brengen

Omdat we zoveel vlees eten en melk gebruiken, hebben we veel koeien nodig. Koeien hebben een enorme ecologische voetafdruk. Daar heeft een slimme uitvinder nu iets op gevonden: een masker dat het methaan van de dieren opvangt.

Je kunt 25.000 kilometer autorijden voor de uitstoot van één koe. De dieren zijn goed voor 5 procent van de totale CO2-uitstoot op aarde. Dat komt voornamelijk doordat ze methaan produceren, een broeikasgas dat de aarde 28 keer meer opwarmt dan CO2. Het duurt tien jaar voor methaan is afgebroken en omgezet naar koolstofdioxide.

Het methaan komt vrij doordat koeien het gas tijdens het herkauwen via hun neus laten ontsnappen. De van oorsprong Argentijnse Francisco Norris heeft daar met zijn start-up ZELP (Zero Emissions Livestock Project) een oplossing voor bedacht: maskers die de uitstoot van vee met 90 procent zouden moeten verminderen.

De maskers vangen het methaan op en zetten het om in water en CO2. Volgend jaar wil Norris al beginnen met de verkoop. Het masker meet daarnaast de temperatuur van de koe, kan ziektes opsporen en geeft een waarschuwing als het dier verzorging nodig heeft.

Of de koe zo’n masker zelf prettig vindt, daar wordt niets over gezegd.

