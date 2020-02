Deze boom is zo giftig dat je er niet eens onder kunt staan

Arbol de la muerte wordt hij in het Spaans genoemd, boom van de dood. De manzanillaboom is extreem giftig. Een hapje van zijn appels kan al dodelijk zijn.

De boom die officieel Hippomane mancinella heet komt voor in tropische delen van het zuiden van Noord-Amerika, in Centraal-Amerika, de Cariben en delen van het noorden van Zuid-Amerika. Volgens Guinness World Records is het de gevaarlijkste boom ter wereld.

Alle delen van de manzanilla zijn extreem giftig en ‘interactie met of het doorslikken van iets dat afkomstig is van de boom kan al dodelijk zijn’ schrijft het Florida Institute of Food and Agricultural Sciences op haar website.

De boom produceert een dik, melkachtig sap dat in de stam, de bladeren en zelfs in het fruit zit. Als het in contact komt met de huid kan het ernstige blaren veroorzaken. Dat komt, omdat het sap een reeks aan gifstoffen bevat, waarvan forbol de ergste is. Omdat forbol in water oplost wil je niet onder een manzanilla staan als het regent. De regendruppels kunnen al leiden tot brandwonden.

“Maar het is het gevaarlijkst om het fruit van de bomen te eten,” schrijft Ella Davies op de website van de BBC. “Het kan fataal zijn doordat je zoveel gaat overgeven en diarree krijgt dat je lichaam uitdroogt.”

Op sommige plaatsen worden de bomen dan ook beschilderd met een rood kruis of ander waarschuwingssignaal. Het simpelweg omhakken van de bomen is geen optie, omdat ze een belangrijke rol vervullen in het lokale ecosysteem. Door hun dichte gebladerte zijn het ideale windbrekers en ze beschermen de Centraal-Amerikaanse stranden tegen erosie.