Duistere beelden van zandstorm op Canarische Eilanden: “Het is hier net een spookeiland”

Op de Canarische Eilanden woedt een fikse zandstorm. Naar en van Gran Canaria is geen vliegverkeer mogelijk. Ook op Tenerife zijn twee vliegvelden gesloten. De vakantie van veel Nederlanders op de eilanden valt in duigen.

Pas morgen neemt de storm iets af, maar er worden de komende dagen nog windstoten van meer dan 100 kilometer per uur verwacht. Yannick Maessen (22) uit Roermond is op Tenerife en noemt de situatie ‘spannend en angstaanjagend’. “Je weet niet wat je kunt verwachten. Woon nu bijna een jaar hier en heb al een paar keer een calima meegemaakt, maar nog nooit zo heftig als nu. Mensen op straat lopen met hun hand of T-shirt voor hun gezicht, om te zorgen dat er geen zand in hun gezicht komt. Het is hier net een spookeiland.”

Ondertussen verschijnen er op social media duistere beelden van de zandstorm.

En zo komt er een stoffig einde aan onze vakantie op Gran Canaria. #calima pic.twitter.com/ERLYU9TSfe — Jan Reinier de Jong (@jrdejongodoorn) February 22, 2020

WOW. Mirad cómo se ve la tormenta de calima desde el espacio. pic.twitter.com/zpEPQnEIKI — Principia Marsupia (@pmarsupia) February 22, 2020