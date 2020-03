Helft van alle zandstranden op de wereld tegen 2100 verdwenen

Door klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel is de helft van alle zandstranden in 2100 verdwenen. Daarvoor waarschuwen wetenschappers maandag.

Zelfs als het lukt om de CO2-uitstoot fors te verminderen zal een derde van de stranden verdwijnen, klinkt het in journal Nature Climate Change. “Behalve voor toerisme zijn zandstranden ook belangrijk als eerste bescherming tegen stormen en overstromingen. Zonder strand zullen de gevolgen van extreem weer nog ernstiger zijn,” zegt hoofdonderzoeker Michalis Vousdoukas tegen AFP.

Australië wordt het hardst geraakt met bijna 15.000 kilometer strand dat wordt weggespoeld in de komende 80 jaar. Daarna volgen Canada, Chili en de VS, maar ook landen als Brazilië en Argentinië. Meer dan een derde van de hele kustlijn wereldwijd bestaat uit zandstrand, vooral in dichtbevolkte gebieden.