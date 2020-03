De lente komt er nu echt aan (maar 20 graden wordt het niet)

Begin deze week hintten meteorologen voorzichtig op aankomend lenteweer. Hier en daar viel het woord terrasje. Het zou misschien zelfs wel 20 graden worden. Dat is overdreven, laat Buienradar nu weten, maar aangenaam wordt het wel.

“Eigenlijk was het een maandenlange herfst, die van eind oktober tot nu duurt. Maar na maanden van grauwe, grijze regenachtige dagen, komt er voor een langere periode mooi weer,” vertelt meteoroloog Martijn Dorrestein.

Het is nog wel een paar dagen afzien tot het zover is en de voorspelling van twintig graden met zon voor aanstaande zondag wordt niet gehaald. “De temperatuur komt zondag tot een graad of 12, maar gaat in de loop van de week langzaam omhoog en de zon gaat flink schijnen”, zegt Dorrestein.

Gemiddeld stijgt de temperatuur volgende week tot 15 graden. “Perfect lenteweer om weer eens een terrasje op te zoeken,” aldus de meteoroloog. Met een jas aan, dat wel.