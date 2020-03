En dan die andere crisis: zeespiegel stijgt in 2 maanden tijd met 2,2 millimeter

Afgelopen zomer was het zo warm op Groenland dat er 600 miljard ton ijs is gesmolten. Wereldwijd steeg de zeespiegel daardoor met 2,2 millimeter in twee maanden.

Dat blijkt uit een nieuwe studie op basis van satellietdata. In tegenstelling tot zee-ijs zorgt het smelten van landijs direct voor het stijgen van de zeespiegel. Volgens wetenschappers verloor Groenland gemiddeld 268 miljard ton ijs tussen 2002 en 2019, minder dan de helft van wat afgelopen zomer verloren ging.

Het was de warmste zomer ooit op Groenland. “We wisten dat de zomer bijzonder warm is geweest op Groenland, maar de cijfers zijn gigantisch,” zegt hoofdonderzoeker Isabella Velicogna van de University of California Irvine tegen The Guardian.

Het ijs op Groenland verdwijnt zeven keer sneller dan in de jaren negentig, maakten onderzoekers afgelopen jaar bekend. Het stijgen van de zeespiegel vormt een groot gevaar voor zo’n 400 miljoen mensen wereldwijd, die te maken krijgen met overstromingen tegen het eind van de eeuw.