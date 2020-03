Huisdieren moeten ook wennen dat alles nu anders is

De hond die iedere dag heel lang alleen was heeft nu 24 uur per dag mensen om zich heen. De kat die het rijk alleen had wordt nu de hele dag geaaid. Onze huisdieren moeten leren met de huidige situatie om te gaan, zegt hoogleraar diergedrag Saskia Arndt van de Universiteit Utrecht tegen het ND.

Vooral katten en honden pikken ook onze emotionele toestanden op. Stress of frustratie die wij misschien ervaren op dit moment, kunnen bijvoorbeeld ook bij onze dieren tot stress en frustratie leiden’, staat op de site van de universiteit De faculteit diergeneeskunde geeft diverse tips: let op plotselinge gedragsverandering, richt eventueel extra rust- en schuilplekken in en laat de dieren zo veel mogelijk zelf bepalen. Het is niet helemaal uit te sluiten dat het virus over te dragen is op (huis)dieren, al zijn er nog geen meldingen over zieke dieren, aldus de universiteit. Uit voorzorg is het advies voor mensen met COVID-19 het contact met huisdieren zo veel mogelijk te vermijden.