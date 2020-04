Waarom de coronacrisis echt geen goed nieuws is voor het klimaat

Ja, tijdelijk is de lucht schoon en het water blauw, maar nee, daarmee is het klimaat niet meteen gered. De coronacrisis heeft in één klap alle momentum dat er was voor de aanpak van klimaatverandering om zeep geholpen. De mensen, de politiek, ze hebben wat anders aan hun hoofd. En vooral: geen geld meer.

Recessie

Er zijn mensen, die de coronacrisis als een zegen zien voor de aarde. Behalve dat het niet bepaald getuigt van medemenselijkheid, is het ook nog eens niet waar. Als straks de doden zijn geteld, de ernstig zieken bijna zijn hersteld en het openbare leven weer op gang komt, dan komen we waarschijnlijk in een vrij zware recessie terecht.

Minder files

Normaal gesproken leidt dat inderdaad tot minder files en minder vervuiling. Op korte termijn zal de aarde dus wel enige winst boeken, maar ervan uitgaande dat de mens niet wezenlijk verandert, gaan we proberen de economie weer op te bouwen. We willen weer banen creëren voor de werklozen, geld om de hypotheek te kunnen betalen en een zakcentje om op vakantie te gaan. Het liefst geldt dat voor alle getroffen economieën op de wereld. Binnen een aantal jaar is de recessie dan voorbij en keren de files terug net als de klimaatproblematiek.

Laatste kans

Maar aan dat laatste hebben we jarenlang niets kunnen doen, omdat we bezig waren de wereld te redden. Dat, terwijl het jaar 2020 volgens het VN-klimaatpanel IPCC de laatste kans was om het akkoord van Parijs nieuw leven in te blazen, schrijft de Volkskrant. Volgens wetenschappers versnelt de opwarming van de aarde en dreigt de klimaatcrisis te escaleren. De klimaattop in Glasgow, die is uitgesteld, zou tot nieuwe maatregelen moeten leiden net als de eveneens geannuleerde klimaatconventie in het Chinese Kunming. En zelfs milieu-organisaties hebben daar begrip voor.

Voordelen

Uitstel heeft niet alleen maar nadelen, legt de krant uit. De Europese Unie wil graag China over de streep trekken met een klimaatwet die vastlegt dat emissies tot 2030 niet met 40 maar met 50 of 55 procent moeten worden teruggedrongen. De EU had tot nu toe tijd tekort om deze Green Deal uit te werken, maar heeft die tijd nu dus wel. Ook is het een kans dat beide topconferenties over de Amerikaanse verkiezingen heen worden getild. Trump wil uit het akkoord van Parijs stappen. Mogelijk wordt hij niet herkozen en blijft een eventuele Democratische president wel het akkoord steunen. Er is dus iets meer kans op succes door het uitstel. Maar ook iets meer kans op afstel.

En ja, heel misschien verandert de mens wel wezenlijk, gaan we post-corona echt duurzamer leven, meer thuiswerken en minder consumeren, misschien zien we ook beter de urgentie doordat we ervaren wat er gebeurt als je te laat bent. Misschien.