Helft Nederlanders net zo kleinzielig als Faber: Efteling voor oorlogskinderen te luxe

Ruim de helft van de Nederlanders vindt het terecht dat asielminister Marjolein Faber onlangs een streep zette door een uitje naar de Efteling voor jonge asielzoekers, blijkt uit onderzoek onder het RTL Nieuwspanel. Tegelijkertijd staat een even grote groep achter én uitjes voor inwoners van azc's.

"Ik zie veel weerstand, juist tegen de Efteling als bestemming", zegt RTL-opiniepeiler Gijs Rademaker. "Omdat het voor veel gezinnen met een prima inkomen nog steeds een hele kostenpost is, en daarmee een zeldzame uitstapje. Veel mensen hebben weinig tegen een uitje voor asielzoekers, maar ze vragen zich af of een van de duurste pretparken van Nederland nou de slimste keuze was."