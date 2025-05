Hoe erg is het als je groente en fruit niet wast?

Een handje bosbessen, een appel uit de fruitschaal of aardbeien zo uit de verpakking naar binnen werken... Maakt het eigenlijk uit als je fruit en groente niet wast? Pascalle Stijger van het Voedingscentrum legt uit hoe het zit.

“Het is altijd slim om groente en fruit altijd te wassen voordat je ze eet”, zegt zij in De Telegraaf. “Zo verwijder je een deel van de resten van bestrijdingsmiddelen die erop kunnen zitten, maar vooral vuil en stof. Daarnaast helpt het om eventuele bacteriën, virussen of schimmels eraf te spoelen. Deze kunnen bijvoorbeeld via sproeiwater op de gewassen komen of als ze tegen een beschimmeld exemplaar hebben gelegen.

Voedselinfectie

Je kunt niet altijd alles verwijderen, maar door groente en fruit te wassen, is de kans op een voedselinfectie veel kleiner.

Ga je groente of fruit schillen, bijvoorbeeld een komkommer of appel? Ook dan is het verstandig om ze eerst te wassen. Vuil en eventuele andere stoffen op de schil kunnen anders via het mes in de vrucht terechtkomen.

Was ook aardbeien, frambozen en ander zacht fruit uit de diepvries. Deze fruitsoorten zijn gevoeliger voor virussen en moet je daarom altijd eerst even wassen, ook als ze bevroren zijn geweest.

Lees de verpakking

Bij voorverpakte groente is wassen soms wel en soms niet nodig. Kijk daarvoor op de verpakking: staat erop dat het is gewassen, dan hoef je dit niet opnieuw te doen.

In alle gevallen is stromend water voldoende. Baking soda of andere speciale schoonmaakmiddelen zijn niet nodig.

Variatie

Vergeet behalve wassen niet om te variëren. Er is namelijk niet één groente- of fruitsoort die alle goede voedingsstoffen bevat.

Juist door af te wisselen, krijg je alles binnen wat je nodig hebt. Denk aan vitamines, mineralen en vezels. Als je twee stuks fruit per dag eet, verlaag je ook nog eens de kans op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darm- en longkanker.”