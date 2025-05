Porsche's Identiteitscrisis: Porsche wil zowel Ferrari als Mercedes zijn, nu is het niks meer

Stel je voor: je wilt tegelijk een exclusieve sportwagen én een alledaagse SUV zijn. Dat is precies wat Porsche probeert. Maar deze dubbele strategie leidt tot problemen , vooral nu er een handelsoorlog woedt tussen Europa en Amerika.

Wat is er aan de hand met Porsche?

Hoewel veel mensen bij Porsche meteen denken aan de iconische 911 sportwagen, is het merk in werkelijkheid vooral een SUV-producent geworden. In het eerste kwartaal van 2025 bestond maar liefst 61% van alle verkochte Porsches uit SUV's, niet uit sportwagens. Deze trend begon in 2002 met de introductie van de luxe Cayenne en kreeg een boost in 2014 met de kleinere Macan.

De twee gezichten van Porsche

Porsche probeert twee heel verschillende bedrijfsmodellen te combineren:

Het Ferrari-model: exclusieve, dure sportwagens in beperkte oplage maken

Het Mercedes-model: meer toegankelijke luxevoertuigen in grotere aantallen produceren

Maar wat betekent dit in de praktijk?

De 911 (die meer dan $250.000 kan kosten) concurreert met Ferrari en Lamborghini.

De Macan en Cayenne SUV's richten zich op een breder publiek.

Alle Porsches worden in Europa geproduceerd, geen enkele in Amerika. Porsche verscheept al zijn auto's vanuit Europa

Het grote probleem: handelsoorlog treft Porsche hard

Door de invoerheffingen van 25% op buitenlandse auto's die de regering-Trump heeft ingevoerd, zit Porsche in een lastig parket:

Bij de 911 kan Porsche deze extra kosten doorberekenen aan ultrarijke klanten

Bij de Macan en andere SUV's is dit veel moeilijker

Concurrenten als BMW en Mercedes produceren hun SUV's in Amerika (respectievelijk in South Carolina en Alabama)

Elektrificatie: een dure gok die mislukte

Porsche maakte nog een strategische fout:

Het merk streefde ernaar om tegen 2030 voor 80% elektrisch te zijn

Dit leidde tot grote investeringen in de elektrische Taycan en een batterij-aangedreven Macan

De verkoop in China (een belangrijke markt voor elektrische auto's) is ingestort: van 28.085 auto's in Q3 2022 naar slechts 9.471 in Q1 2025

De Taycan is geflopd met slechts 4.203 wereldwijde leveringen in het laatste kwartaal

De verwarrende eigendomsstructuur

Porsche's problemen worden nog verergerd door een complexe bedrijfsstructuur:

Porsche is voor 75% eigendom van Volkswagen

Beide bedrijven delen zelfs dezelfde CEO

Volkswagen wordt bestuurd door de Porsche en Piëch families

Porsche's SUV's worden gebouwd op dezelfde platforms als minder prestigieuze modellen

Vergelijk dit met Ferrari , dat volledige autonomie heeft ondanks dat het eigendom is van de Agnelli-familie (die ook de grootste eigenaar van Stellantis is).

Kan Porsche het tij keren?

Porsche-executives nemen nu maatregelen:

Een personeelsreductie van 15% is aangekondigd

Focus verschuift terug naar verbrandingsmotoren

Maar het fundamentele probleem blijft: kan en moet Porsche twee heel verschillende bedrijfsmodellen blijven combineren?

De harde cijfers

De resultaten spreken voor zich:

Porsche's aandelenkoers is dit jaar met 21% gedaald

Ferrari's aandelen zijn met 8% gestegen

Porsche heeft een koers-winstverhouding van ongeveer 18

Ferrari daarentegen geniet een enorme waardering van 47 keer de verwachte winst

keer de verwachte winst BMW en Mercedes hebben koers-winstverhoudingen in de enkele cijfers

Ferrari beperkt bewust zijn SUV-leveringen tot 20% van het totaal om zijn exclusieve karakter te behouden. Porsche lijkt daarentegen gevangen tussen twee werelden.

Wat kunnen we hiervan leren?

De luxemarkt werkt anders dan de volumemarkt. Ferrari begrijpt dit: exclusiviteit en beperkte beschikbaarheid houden de vraag en prijzen hoog. Zoals Philippe Houchois van Jefferies stelt: "Ik weet niet of Porsche die mentaliteit kan of moet laten varen."