Maai Minder: waarom je de grasmaaier wel wat vaker in de schuur mag laten staan

"Maai Mei Niet, en tover je gazon om tot een bijenparadijs!" Dat was de afgelopen jaren de boodschap van de Bijenstichting, Flora van Nederland, Stichting Steenbreek en Velt in een campagne om tuineigenaren en gemeenten ertoe te bewegen tot juni niet of nauwelijks te maaien. Insecten zoals bijen, kevers en vlinders profiteren daar enorm van. Dit initiatief is nu overgegaan in 'Maai Minder'. "Want ook buiten mei helpt minder maaien de natuur vooruit."

Vele voordelen

Door het gras maar om de vier weken te maaien, worden tot tien keer meer bijen aangetrokken, blijkt uit Engeland, waar 'No Mow May' al langer op de kaart staat. Bovendien is langer gras beter bestand tegen droogte en hitte.

"Bijen eten geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. Samen met particulieren, gemeenten en provincies zetten we Nederland in bloei door minder te maaien. Doe je mee?", schrijven de initiatiefnemers op maaiminder.nl.

11.000 voetbalvelden

De totale oppervlakte van alle gazons in de Nederlandse tuinen staat gelijk aan 11.000 voetbalvelden. Daarnaast dragen gemeenten de zorg over vele bermen en groenstroken: 140.000 vierkante kilometer langs de weg, 17.500 vierkante kilometer bij dijken en 3000 vierkante kilometer langs het spoor. Dat komt in totaal neer op ongeveer 1100 voetbalvelden aan oppervlakte.

Biodiversiteit vergroten

Door minder te maaien vergroot de biodiversiteit enorm. De saaie grasmat wordt voor je ogen omgetoverd tot een bijenoase vol voorjaarsbloemen. Je kunt lekker in je tuinstoel blijven zitten en helpt de vogels, vlinders, bijen en andere insecten overleven.