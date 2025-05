Weinstein: ik heb dat nare allemaal niet gedaan, die vrouwen vonden het fijn

Harvey Weinstein , die zich volgens de rechter vergreep aan heel veel vrouwen, zegt in een interview gehouden in de gevangenis, dat de beschuldigingen onzin zijn.

Weinstein begint het interview met de bewering dat hij 'ten onrechte is veroordeeld' en veroordeelt het feit dat hij tweemaal schuldig is bevonden aan seksuele misdrijven. Hij ontkent niet dat hij sliep met heel veel andere vrouwen dan zijn echtgenote. Maar volgens hem vonden die vrouwen dat fijn.

“Ik heb mijn familie pijn gedaan. Ik heb mijn vrienden pijn gedaan. Ik ben mijn vrouw ontrouw geweest. En dat was een fout, weet je, een vreselijke fout“, zei Weinstein. ‘Maar ik heb deze misdrijven niet gepleegd. Dat zweer ik voor God, voor de mensen die nu kijken en voor mijn familie.”

De ontrouw, zo beweert hij, werd veroorzaakt door de druk van zijn werk. ’Oh, ik was geen goede baas”, geeft hij toe. “Ik was streng en veeleisend, en ik had het beter moeten doen, maar dat deed ik niet. Ik had een opvliegend karakter. Ik had mezelf gewoon beter moeten beheersen. En de druk van dat werk was mijn excuus voor het bedriegen.”

Owens vroeg Weinstein vervolgens om enkele van zijn voormalige aanklagers te bespreken, waaronder Gwyneth Paltrow. In 2017 beweerde Paltrow dat Weinstein haar in zijn hotelkamer had uitgenodigd, haar had betast en een massage had voorgesteld nadat hij haar had gecast voor de film “Emma” uit 1996. De gedetineerde Weinstein noemde de beschuldiging “volledig verzonnen”. Hoewel hij toegaf dat hij “zeker een poging had gedaan”, beweerde hij dat hij “haar niet had aangeraakt”.

“Zij vond de relatie misbruik. Iedereen die erbij was, die die relatie met [Paltrow] zag, weet dat het gewoon een vriendschap was”, zei Weinstein. ‘Er zijn foto's waarop ze me knuffelt toen ik ziek was en in het ziekenhuis lag en dacht dat ik het niet zou halen in 1999. Gwyneth zei tijdens de Golden Globes: ’Bomber, we missen je. Ze stond op en hield een toespraak over mij. Niemand had haar dat gevraagd. In haar toespraak bij de Academy bedankt ze me.”

Weinstein sprak ook over Rose McGowan, die in 2017 in een schokkend artikel in de New York Times naar buiten trad en beweerde dat Weinstein haar 100.000 dollar had betaald om te zwijgen over een seksuele ontmoeting op het Sundance Film Festival.

Weinstein zei dat het geld bedoeld was om ervoor te zorgen dat zijn ontrouw aan zijn toenmalige vrouw, Eve Chilton, geheim zou blijven.

“Ik heb een schikking getroffen met Rose McGowan ”, zei hij. ”Ik heb haar 100.000 dollar gegeven, weet je, om te zeggen... vertel het niet aan mijn vrouw, breng me niet in de problemen.”

“Ik heb vrienden die nog steeds in de filmindustrie werken en die me hun scenario's geven en me om advies vragen”, zei Weinstein. ”Kun je er iets aan doen? Kun je helpen? Kan ik het verbeteren? En ik geef ze gewoon mijn eerlijke mening. Dus ik doe niets voor mezelf, maar voor anderen.”

Weinstein staat momenteel terecht in New York en wordt beschuldigd van twee gevallen van “criminele seksuele handelingen” in de eerste graad en één geval van verkrachting in de derde graad. De aanklachten vloeien voort uit beschuldigingen van voormalig model Kaja Sokola, voormalig tv-productieassistente Miriam Haley en voormalig aspirant-actrice Jessica Mann.