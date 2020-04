Waarom het juist in deze tijd zo belangrijk is om de natuur op te zoeken

We moeten zoveel mogelijk binnen blijven, maar de natuur in, dat mag wel. Juist in deze tijd is dat belangrijker dan ooit, leggen experts uit in Trouw.

De bekende neuropsycholoog Erik Scherder schreef deze week met collega’s een manifest waarin hij verklaart dat bewegen in de natuur belangrijk is voor de bestrijding van virussen. “Wie een stevige wandeling maakt, laat het aantal t-cellen en nk-cellen toenemen, en dat zijn juist de ‘natural killers’, aldus Scherder.

Groningse hoogleraar omgevingpsychologie Agnes van den Berg is het met hem eens. “Er komt steeds meer wetenschappelijke literatuur beschikbaar waaruit blijkt dat een regelmatig verblijf in de natuur een fysiek, of beter gezegd: biologisch, effect op de mens heeft. De immuniteitsregulatie wordt erdoor verbeterd. Voorheen dachten we dat als kinderen maar in aanraking kwamen met viezigheid, ze vanzelf weerbaarder werden.”

Ze vervolgt: “De laatste inzichten zijn dat mensen in soortenrijke natuur in aanraking komen met een microbiologische variëteit, waardoor hun afweersysteem beter gaat functioneren. Vergelijk het met een virusscanner of spamfilter op een computer. Hoe meer virussen en spam deze heeft tegengehouden, hoe fijnmaziger en doelgerichter de filter wordt.”

Verder werkt de natuur stressverlagend. Dat heeft te maken met het ontbreken van prikkels in combinatie met de zichzelf herhalende structuur van bijvoorbeeld bomen en heidevelden. Je komt tot rust doordat de natuur geen beroep doet op je aandacht. Daarnaast profiteert je lichaam natuurlijk ook gewoon van de beweging.