Het regent plastic

Het equivalent van 120 miljoen plastic flesjes is er het afgelopen jaar uit de lucht gevallen in elf nationale parken in de VS, oftewel duizend ton microplastics. De kleine plastic deeltjes zijn onmogelijk op te ruimen en vergaan ook niet, maar vallen uiteen in nog kleinere deeltjes, nanoplastics.

Dacht je dat dit al veel was? Wetenschappers verwachten dat er tegen 2025 ruim 11 miljard ton microplastics in de Amerikaanse natuur rondslingeren. Microplastics zijn kleiner dan 5 millimeter en worden het meest gebruikt voor kleding. Veertien maanden lang namen onderzoekers stalen van lucht en water om de hoeveelheid plastic te meten. “Het getal was zo hoog dat we geschokt waren”, zegt hoofdonderzoeker Janice Brahney van de Utah State University.

Plastic regen is waarschijnlijk nog schadelijker voor de natuur dan zure regen destijds was. Het ligt bovendien natuurlijk niet alleen in Amerikaanse natuurgebieden. Overal ter wereld regent het microplastics en een manier om de lucht en het water te zuiveren is er niet.

Hoe groot de schade precies is, is nog onbekend. “De chemicaliën die aan het plastic verbonden zijn, kunnen een negatief effect hebben op de aarde. Veel ervan is nog theoretisch. We moeten het dus nog verder onderzoeken”, aldus Steve Allen, microplastic onderzoeker aan de universiteit van Strathclyde.