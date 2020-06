In Winterswijk heten Afrikaantjes ineens Tagetes

De gemeente Winterswijk, in de Achterhoek, heeft de goede gewoonte om bij plantsoenen bordjes te plaatsen met wat informatie over de planten.

Tubantia merkt op dat Afrikaantjes van naam zijn veranderd. Op het ene bordje, aan de Schaepmanstraat, staat dat ‘deze strook is ingezaaid met afrikaantjes i.v.m. bestrijding van engerlingen’. Maar even verderop, aan de Willem Dreeslaan, is de naam van de kleurrijke bloem ineens veranderd. Daar staat ook een bordje, maar daarop is te lezen: ‘Voor de bestrijding van engerlingen is deze strook ingezaaid met tagetes’.

,,Dat is de vakterm waaronder onze mensen de bloem kennen”, zegt een woordvoerder van Rova, dat de buitenruimte beheert in Winterswijk. ,,Afrikaantje is de benaming in de volksmond, dat klopt. Zo stond het op bordjes die al eerder zijn gemaakt. Maar voor de nieuwe bordjes is nu gekozen voor tagetes.” Daarbij speelden de gevoeligheden een rol. ,,Die overweging heeft zeker meegespeeld in het besluit. Wij willen niemand voor het hoofd stoten en al helemaal niet discrimineren”, zegt de woordvoerder tegen Tubantia. ,,De andere benaming is een samenloop van omstandigheden, met als belangrijkste reden dat tagetes de vakterm is.”