“Microplastics dringen ons voedsel binnen”

Microplastics zijn overal: het regent letterlijk plastic, de vissen eten het op en nu blijkt het ook nog via de wortels van planten ons voedsel binnen te dringen.

Dat toont hoogleraar Willie Peijnenburg van de Universiteit Leiden aan na onderzoek bij tarwe en sla. “Het was al bekend dat kleine deeltjes door planten kunnen worden opgenomen. Nu hebben we gevonden dat dat ook kan voor deeltjes die een stuk groter zijn dan we tot op heden hebben gezien,” vertelt Peijnenburg in het NOS Radio1-Journaal.

“Via de wortel worden de deeltjes opgezogen,” legt de hoogleraar uit. “Opmerkelijk is dat de deeltjes die we vonden groter zijn dan de gaatjes in de wortels en toch door de wortel binnendringen. Dat doen ze door een soort van houdini-act waarbij de deeltjes zich een beetje vervormen en dan in de plant komen”, legt de hoogleraar uit.

Plastic Soup Foundation reageert verbaasd. “De afgelopen decennia waren wetenschappers van mening dat plasticdeeltjes te groot zijn om door onbeschadigd plantaardig weefsel heen te dringen. Maar dit nieuwe onderzoek stelt dit idee ter discussie.”

Of het plastic slecht is voor de gezondheid is nog onbekend, maar zoals Peijnenburg zegt: “Het punt is: we hebben liever niet dat er plastic in het milieu zit, het maakt niet uit hoeveel het is. De deeltjes zijn in planten aanwezig en dat op zich is een punt. Omdat, zoals in het geval van sla, mensen toch liever geen sla eten die is vervuild met plastic microdeeltjes.”