Lieveheersbeestjes-invasie jagen badgasten van het strand

Oostenwind zorgde de afgelopen dagen voor buitengewoon veel lieveheersbeestjes op de Nederlandse stranden. Zonaanbidders in diverse kustplaatsen moesten de insecten voortdurend van zich afslaan. Zowel rond Scheveningen als in Noord-Holland waren er veel

,,Door een combinatie van oostenwind en een hogedrukgebied gaan lieveheersbeestjes heel hoog vliegen”, zegt boswachter Mark Kras van Staatsbosbeheer, tegen het Haarlems Dagblad. “Ze vliegen met de wind mee en dat gaat goed zo lang ze boven een gebied met planten zitten. Maar dan komen ze bij de Noordzee — ze willen niet naar het water toe — en dan landen ze op de badgasten.”

Badgasten zullen de rit moeten uitzitten, waarschuwt een bioloog in De Telegraaf. „Deze beestjes tegenhouden is bijna niet te doen. Er is geen afweerstof die onsmakelijk is voor een lieveheersbeestje. Ze komen bovendien in zulke grote aantallen: dit is niet te voorkomen.”