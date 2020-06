De wraak van de waterbuffel: Vlak voor zijn dood spietst hij jager

Een waterbuffel wist met zijn laatste krachten nog wraak te nemen op de jager die hem doodschoot. Het dier doorboorde het bovenbeen van de man, die met zware verwondingen naar het ziekenhuis is gebracht.

De 35-jarige Chris Mcsherry uit Australië vertelt op Facebook: “Tijdens het jagen afgelopen zaterdagochtend schoot ik een paar pijlen in een mooie buffel. Nadat een vriend nog een paar extra pijlen in het dier had geschoten om hem uit zijn lijden te verlossen, viel hij me aan.”

De 800 kilo wegende waterbuffel gaf zich niet zomaar gewonnen en wist de jager nog een vervelende wond te bezorgen. “Ik kon me nog net omdraaien en een paar stappen zetten, toen hij me van achter aanviel en zijn hoorn in mijn bovenbeen boorde. Hij duwde me op de grond en verwondde me opnieuw met zijn hoorn, tilde me op aan mijn rechterbeen en gooide me drie meter verder op de grond.”

De Australiër kon door weg te rollen erger voorkomen. “Ik heb er een paar flinke verwondingen aan overgehouden. Er zit een wond ter grootte van een colablikje boven mijn knie en een snee van 20 centimeter onder mijn bil,” aldus Mcsherry tegen lokale media.

De jager moet in ieder geval twee operaties ondergaan en mogelijk een huidtransplantatie.

De waterbuffel overleed niet lang na zijn laatste aanval.