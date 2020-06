Amerikaans gezin bevrijdt beer van plastic ton om zijn snuit

Het is een treurig gezicht: een jonge, zwarte beer zwemt verdwaasd rondjes met een grote plastic ton op zijn snuit. Een gezin wist het dier gelukkig te bevrijden van het stuk plastic.

Tricia Hurt, haar man Brian en zoon Brady uit Wisconsin waren aan het vissen zondag toen er plots een zwarte beer langs hen heen zwom met een plastic ton om zijn hoofd. “We wisten vrij zeker dat als we niets zouden doen hij de kust niet zou halen,” zegt Tricia tegen CNN. “Het dier had het echt zwaar.”

Het gezin wist met hun boot vlakbij de beer te komen en na een paar pogingen konden ze het plastic van zijn kop trekken. Het dier kon daarna opgelucht naar de kant zwemmen. “Wij hebben onze goede daad weer verricht. We zijn blij dat we de beer hebben kunnen helpen. Het is niet fijn om dieren zo te zien worstelen,” aldus Tricia.

Toen ze terug waren in hun resort hoorde het gezin dat de beer al drie of vier dagen rondliep met het plastic rond zijn hoofd.