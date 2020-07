Horrorvirus verspreidt zich razendsnel onder konijnen

‘Bunny ebola’ wordt het dodelijke RHDV2-virus genoemd dat zich momenteel razendsnel verspreidt onder konijnen in de Verenigde Staten. Binnen enkele dagen na besmetting vallen de dieren dood neer.

In zeven staten in het zuidwesten van de VS zijn al duizenden wilde konijnen en huisdieren gestorven aan het besmettelijke virus. RHDV2 leidt binnen een paar dagen tot ernstig orgaanfalen en interne bloedingen. Het enige signaal dat een konijn besmet was, komt na zijn dood. Dan stroomt er bloed uit zijn neus.

Besmettelijk

Het virus is bovendien heel besmettelijk. “Het feit dat het zo snel in meerdere staten en bij meerdere konijnenfokkerijen is uitgebroken, maakt het zo zorgwekkend,” aldus Eric Stewart, voorzitter van de Amerikaanse stichting voor konijnenfokkers tegen VIN News. “En dat het zich ook nog onder de wilde konijnenpopulaties verspreidt maakt het nog erger.”

“We hebben nog geen idee waar het virus vandaan komt,” zegt dierenarts in New Mexico, Ralph Zimmerman. “Het verspreidde zich in een moordend tempo.” Tussen maart en juni zijn 500 konijnen besmet geraakt alleen al in New Mexico. “We hadden één man met 200 konijnen. Hij verloor ze allemaal tussen vrijdagmiddag en zondagavond,” vertelt Zimmerman.

Efficiënte killer

‘Bunny ebola’ doodt verrassend efficiënt. De incubatietijd is maar drie dagen. Sommige konijnen worden dan futloos, maar anderen vertonen geen enkel symptoom voor ze dood neervallen. Het sterftepercentage is rond de 90 procent.

De dieren die overleven vormen een groot gevaar voor anderen, omdat ze het virus nog bijna twee maanden lang kunnen verspreiden. RHDV2 verspreidt zich eenvoudig via bloed, urine en uitwerpselen. Het is bovendien moeilijk te stoppen, omdat het nog meer dan drie maanden kan overleven bij kamertemperatuur. Een vaccin is er voorlopig niet.

Gelukkig is het virus niet overdraagbaar op andere dieren.