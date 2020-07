Wat wel en niet te doen tegen fruitvliegjes

De zomer is er en dus vliegen ineens weer zwermen fruitvliegjes boven je fruirschaal De irritante kleine insecten laten vooral in de zomer merken dat ze bestaan, schrijft het ND.

‘Naarmate de temperatuur stijgt, hebben ze minder tijd nodig om zich te ontwikkelen en kunnen ze zich dus sneller voortplanten’, aldus

John Smit, als entomoloog verbonden aan EIS

Kenniscentrum Insecten in Leiden. ‘Bij kamertemperatuur kan dat twaalf dagen zijn en als het 30 graden Celsius is, kan het een week zijn,

iets in die orde van grootte.’ Vrouwtjes kunnen wel 900 eitjes leggen, dus in een week kan het heel hard gaan.

Het zijn kleine vliegjes, in grootte variërend van één tot

drie à vier millimeter, met rode oogjes. Het leeuwendeel heeft rode oogjes. Ze eten rottend fruit en ander plantaardig materiaal.

Rotting en alcohol

Fruitvliegjes worden vooral aangetrokken door

de alcohol- en azijnlucht die ontstaat bij verrotting of fermentatie. Dus fruit, te oude bloemen, aardappelen, uien. ‘Een bierflesje dat niet helemaal leeg is of een wijnfles met nog wat drank erin, weten ze feilloos te vinden. ’



De beste manier om geen fruitvliegjes te krijgen is schoonmaken en fruit en groente op tijd opeten (of weggooiien) Bij voorkeur niet met ‘fris ruikende’ schoonmaakspullen die geuren naar citroen, want dat vinden ze juist fijn en dat kan ze dus aantrekken.