Zorgen over smeltende gletsjers: Algen kleuren de Alpen roze

In de Alpen is het ijs niet stralend wit, maar kleurt het hier en daar zachtroze. Daardoor smelt het sneller. Algen zouden de boosdoener zijn van dit natuurfenomeen.

Wetenschappers in Italië doen momenteel onderzoek naar het roze gletsjerijs in de Alpen. Volgens onderzoeker Biagio di Mauro van de Italiaanse Nationale Onderzoeksraad wordt de roze sneeuw op delen van de Presenagletsjer veroorzaakt door dezelfde plant als die op Groenland is aangetroffen.

“De alg is niet gevaarlijk. Het is een natuurlijk fenomeen dat ontstaat tijdens de lente en zomer,” aldus Di Mauro in Britse krant The Guardian. De plant die officieel Ancylonema nordenskioeldii heet, komt voor in de zogenoemde Dark Zone op Groenland, waar het ijs snel smelt.

Normaal gesproken kaatst het ijs 80 procent van het zonlicht terug naar de atmosfeer, maar door de algen wordt het donkerder waardoor het meer licht absorbeert en het ijs sneller smelt. Hoe sneller het smelt, hoe meer algen er groeien doordat er meer water en zuurstof is. Dan kan het ijs roze kleuren.

“Alles wat het ijs donkerder kleurt, zorgt ervoor dat het sneller smelt, omdat de zonnestraling wordt geabsorbeerd,” legt Di Mauro uit. “We proberen te meten hoe groot de gevolgen zijn van dit effect voor de opwarming van de aarde,” vervolgt de wetenschapper. Hij bekijkt ook wat de impact van wandelaars en skiliften is op de ontwikkeling van de algen.