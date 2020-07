Er zit nu evenveel CO2 in de lucht als miljoenen jaren geleden (toen het 3 graden warmer was)

Er zit bijna net zoveel CO2 in de atmosfeer als 15 miljoen jaar geleden. Dat is mogelijk een hoeveelheid die nog geen mens ooit heeft ervaren, schrijven wetenschappers in een nieuwe studie.

De teller staat nu op ongeveer 415 per miljoen deeltjes CO2. Dat is waarschijnlijk net zoveel als tijdens de warme periode 3,3 miljoen jaar geleden toen het 3 tot 4 graden warmer was op aarde en de zeespiegel 20 meter hoger was dan nu.

Maar als we willen weten wat ons te wachten staat dan moeten we nog verder terug in de tijd, schrijven de wetenschappers. Het CO2-niveau zal over vijf jaar het punt bereiken van 15 miljoen jaar geleden toen de mensen zich afsplitsten van de apen.

Dat melden onderzoekers van de University of Southampton in vakblad Nature Scientific Reports. “Een opvallend resultaat dat we vonden is dat er in de warmste periodes van het Plioceen 380 tot 420 deeltjes per miljoen CO2 in de lucht zaten,” zegt onderzoeker Thomas Chalk. “Dit is vergelijkbaar met de waardes van vandaag van 415 deeltjes per miljoen. We zitten dus nu al op een CO2-niveau waarbij het vroeger veel warmer was met een hogere zeespiegel.”