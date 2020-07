Het blijft voorlopig ‘typisch Hollands zomerweer’

Vakantiegangers in eigen land zullen hun vertier vooral binnen moeten zoeken, want het blijft voorlopig wisselvallig weer. Dit weekend en maandag gaat het nog, maar daarna staan er fikse buien op stapel.

Het wordt vandaag en morgen maximaal 22 graden met hier en daar een bui. “Eigenlijk is dit gewoon typisch Hollands zomer weer”, zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza in het AD. “Daarmee is het een stuk vriendelijker dan de afgelopen dagen, toen het vooral grijs en grauw was.”

Maandag is de beste dag. “Voor vakantiegangers is maandag echt een dag om de fiets te pakken en op pad te gaan”, zegt Klaassen. ‘s Nachts kan het wel heel koud worden, lokaal een graad of vijf.

Pas tegen het volgende weekeinde begint de zon weer te schijnen en ook dan is het nog maar de vraag of het zomerweer echt doorzet.