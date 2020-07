Dierenleed: apen/slaven produceren kokosolie

Als je iets gebruikt dat is vervaardigd met kokos – olie, melk – dan werk je mogelijk mee aan uitbuiting van apen die als eigentijdse slaven in Thailand kokosnoten moeten oogsten

De apen worden in het oerwoud gevangen en net zolang mishandeld tot ze snappen dat ze de bomen in moeten klimmen om kokosnoten te oogsten. Als ze niet aan het werk zijn worden ze opgesloten in (te) kleine kooitjes. PETA onthulde de kwalijke praktijken en maakte onderstaande video openbaar.

Volgens de Thaise autoriteiten valt het erg mee, waarmee ze indirect erkennen dat de slavenarbeid van apen bestaat