Rivier ‘from hell’: bosbrand veroorzaakt duistere modderstroom

Een storm, een bosbrand en een opgedroogde rivier hebben tezamen geleid tot een modderstroom ‘from hell’. Een droge rivierbedding in de Amerikaanse staat Arizona werd overspoeld met as, puin, takken en andere troep.

Sinds 5 juni woedt er een hevige bosbrand, de Bighorn Fire, aan de voet van het Santa Catalina-gebergte ten noorden van Tucson. Het vuur dat ontstond na een blikseminslag heeft al 48.377 hectare aan National Park in de as gelegd. De brand is onder controle, maar nog niet gedoofd.

Zo’n groot vuur heeft als neveneffect dat er gemakkelijk grote modderstromen ontstaan. “Bosbranden als de Bighorn Fire laten de grond verkoold en kaal achter. De aarde kan veel minder water absorberen,” schrijft Pima County op Twitter. “Zelfs een klein buitje kan heel snel een verwoestende stroom veroorzaken.”

Dat is precies wat er in de Cañada del Oro Wash in Arizona gebeurde. Doordat de vegetatie is verdwenen als gevolg van de brand kunnen as, takken en aarde veel gemakkelijker worden meegesleept in de stroom. Het kan een gevaar vormen voor mens en dier. Vissen kunnen bijvoorbeeld sterven door alle giftige stoffen of omdat ze hun voedsel niet meer kunnen zien. Ook kan de drinkwatervoorziening in gevaar komen, doordat het water te dik is om te filteren.

“Snel bewegende, destructieve modderstromen die ontstaan na hevige regenval zijn een van de grootste gevaren na een bosbrand. Ze zijn vooral gevaarlijk, omdat ze zo snel ontstaan,” klinkt het in een rapport. Er is dan geen tijd meer om maatregelen te nemen. “Het puin kan vegetatie vernietigen, riolen verstoppen en dingen beschadigen.”

Het is daarnaast angstaanjagend om zo’n duistere stroom op je af te zien komen: