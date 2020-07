Reddingswerkers brengen Sint-bernardshond veilig naar beneden

Sint-bernardshonden staan ​​erom bekend dat ze uitgeputte reizigers in de bergen helpen redden, wel of niet met een vaatje cognac. In Noord Engeland waren de rollen dit weekend omgedraaid. Sint Bernhardhond Daisy durfde of kon de berg niet meer af. Zestien vrijwilligers droegen haar om beurten Daisy, van de hoogste top van Engeland, Scafell Pike. Het kostte het team vijf uur. Daisy, wilde vrijdagavond niet meer voor of achteruit, terwijl ze met haar eigenaren de berg afdaalde.

Reddingswerkers zeiden dat Daisy pijn in haar achterpoten had. Na overleg met een dierenarts hebben ze wat pijnstillers gegeven en het dier op een brancard naar beneden gedragen

Daisy is aan de beterende hand